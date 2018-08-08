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Среда, 8 августа 2018, 19:47 мск

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Свердловским гаишникам представили преемника полковника Юрия Демина (ФОТО)

Личному составу управления ГИБДД по Свердловской области сегодня был представлен новый руководитель – полковник полиции Алексей Кисляков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного ГУ МВД, приказ о назначении полковника Кислякова главным свердловским гаишником был подписан еще 1 августа.

Новый День: Свердловским гаишникам представили преемника полковника Юрия Демина (ФОТО)

Алексей Юрьевич Кисляков родился в Москве в 1975 году. С 1998 года работал на различных должностях в ГУВД Москвы, с 2011-го – в центральном аппарате МВД России. В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области переведен с должности руководителя отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Как рассказал Валерий Горелых, полковник Кисляков имеет два высших образования и ряд ведомственных наград. Он женат, воспитывает дочь.

Напомним, предыдущий руководитель Свердловского УГИБДД, полковник Юрий Демин, проработал в своей должности 13 лет – с 2005 по апрель 2018 года. В июне стало известно, что он устроился на работу в УГМК-холдинг, где стал заместителем заместителя генерального директора по режиму и охране.

Екатеринбург, служба информации

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