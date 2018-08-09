Новый начальник свердловского УГИБДД начинает работу с облавы на пьяных водителей

В ближайшие выходные, 11 и 12 августа, в Свердловской области будет объявлена охота на пьяных водителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, мероприятия будут массовыми, в том числе с использованием метода сплошной проверки. В управлении рассказали, что с начала года на дорогах были пойманы 8070 уральцев, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; 2498 водителей отказались от медосвидетельствования; в отношении 1313 водителей может быть возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

С начала 2018 года на территории области по вине пьяных водителей случилось 141 ДТП, в которых погибли 48 человек и 213 получили травмы различной степени тяжести. В УГИБДД напоминают, что сообщить о пьяном водителе в дежурную часть УГИБДД Свердловской области можно по телефону: 8(343)269-77-00.

Как уже сообщал «Новый День», буквально вчера личному составу УГИБДД был представлен новый начальник – полковник Алексей Кисляков, сменивший проработавшего на этом посту 13 лет Юрия Демина.

Екатеринбург, служба информации

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