«Из полицейской машины валят клубы дыма, ощущение, что там компания наркоманов»: горожане пожаловались на гаишников с Уралмаша

Житель Екатеринбурга пожаловался на сотрудников ГИБДД, которые дежурят сегодня на Уралмаше. Как пишет аноним в группе «Инцидент. Екатеринбург», патрульная машина стоит неподалеку от перекрестка улиц Победы и Ломоносова, где не работает светофор, а гаишники, вместо того чтобы регулировать движение, «спрятались за машину и снимают на телефон, кто не пропустит пешехода или того хуже, кто собьет пешехода, чтобы потом выписать квитанцию и выполнить план».

«Предотвратить какую-то трагедию, что входит в их прямую обязанность, они почему-то этого не хотят. Для них важнее план, – сообщает анонимус. – Один из них, Безбородов Дмитрий Александрович, лейтенант полиции, который стоит с телефоном, спрятавшись за машину. Из полицейской машины валят клубы дыма, такое ощущение, что там заперлась компания наркоманов, и все накуриваются, а рядом ходят дети! Живой «пример» показывают, наша позорная полиция».

Напомним, что вчера личному составу ГИБДД по Свердловской области был представлен новый руководитель – полковник полиции Алексей Кисляков. Ранее он был начальником отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Екатеринбург, служба информации

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