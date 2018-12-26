Жители Екатеринбурга пожаловались на неработающие в мороз паркоматы

В Екатеринбурге у автомобилистов возникли проблемы с оплатой парковки с помощью паркоматов. Проблему водители связали с морозами.

Сообщение о том, что паркоматы не выдерживают морозы, из-за чего невозможно оплатить парковку, сегодня появилось в паблике «Интересный Екатеринбург». «Сначала карту не отдавал, потом я начал снимать, и он ее вернул через минуту, получается. Оплатить невозможно», – описал один из автомобилистов. Кроме карты, отметим, автоматы принимают только оплату по СМС (но только не с кредитного тарифа) – внести наличные невозможно.

РИА «Новый День» попыталось выяснить, связаны ли проблемы с оплатой с морозами и как быть тем, кто хочет заплатить и не хочет получить штраф. В пресс-службе администрации города кратко заметили, что паркоматы рассчитаны на работу в разных погодных условиях, а на самих устройствах написаны телефоны горячей линии. Добавим, не исключено, что проблема с оплатой парковки на самом деле не связана с морозами – на сбои паркоматов екатеринбуржцы жаловались даже летом.

Добавим, с октября полицейские по запросу администрации города обязаны предоставлять данные о владельцах автомобилей, которые не заплатили за парковку. Автомобилисту затем придет приглашение на административную комиссию, где ему выпишут штраф. Так как речь идет не об автоматической фиксации нарушения, то владелец машины не признается автоматически нарушителем. Соответственно, если на комиссии не будет установлено, что именно владелец парковал машину, – штрафа можно избежать. На прошедшей недавно пресс-конференции начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков рассказал, что администрация города пока не смогла направить ни один правильный запрос в ГИБДД. «Мы готовы предоставлять информацию о собственниках транспортных средств в том случае, если это будет правильно оформлено. Те запросы, которые направляли из администрации Екатеринбурга в ГАИ города Екатеринбурга, они должным образом оформлены не были. Они, может быть, и оформили 200 протоколов (как заявила мэрия, – прим. ред.), но мы такие данные не получали», – прокомментировал главный гаишник области.

Екатеринбург, служба информации

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