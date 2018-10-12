ГИБДД сдала мэрии парковочных нарушителей: и штрафа снова можно избежать

ГИБДД передала администрации города данные о владельцах автомобилей, которые не заплатили за парковку. Теперь, говорят в мэрии, нарушители будут оштрафованы. Но, как выяснил корреспондент РИА «Новый День», у водителей осталась лазейка, благодаря которой штрафа можно избежать.

Как рассказал представитель комитета по транспорту администрации Александр Вегнер, администрация города получила от ГИБДД данные примерно сотни автомобилистов, которые не заплатили за городскую парковку. Теперь водителей ждут «письма счастья». Однако это не штрафы, а приглашения на административную комиссию. «Мы ежедневно направляем в ГИБДД запросы, надеемся, количество тех, кто не платит, снизится. По этим данным будут разосланы приглашения на комиссию, которая вынесет решение о штрафе», – прокомментировал чиновник.

Информацию подтвердили и в ГИБДД. «При поступлении определения об истребовании сведений в адрес Госавтоинспекции в случае возбуждения Администрацией города Екатеринбурга административного производства по делу об административном правонарушении, в течение установленного законодательством срока будет подготовлен ответ с предоставлением истребуемых данных», – прокомментировали в Управлении ГИБДД по Свердловской области, сославшись на соответствующие поправки, вступившие в силу 3 октября. Однако и в мэрии, и в ГИБДД говорят о передаче данных не в автоматическом режиме, а по запросу после возбуждения административного дела. А это значит – владелец машины не признается автоматически нарушителем.

«У нас действует презумпция невиновности. Когда мы говорим о передаче данных в автоматическом режиме, то это исключение из общего правила. Там на автомате водитель становится виновником и должен платить штраф (например, когда камера фиксирует превышение скорости, – прим. ред.). А здесь нерабочая схема. Владельца машины вызовут на комиссию, он скажет «это не я». И все, его вину не докажут. А если не придёт – могут дело рассмотреть без его участия и вынести решение», – прокомментировал автоюрист Максим Едрышов. Другими словами, приглашение на комиссию не означает, что водитель получит штраф. Честного слова о том, что автомобиль парковал и не заплатил не владелец машины, будет достаточно, чтобы избежать денежных потерь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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