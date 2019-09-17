На трех улицах Екатеринбурга поставят «условно платные» парковки

Администрация Екатеринбурга продолжает организовывать платные парковки. В ближайшее время паркоматы появятся еще на трех улицах: на Бориса Ельцина у башни «Исеть», на Боевых Дружин у Ельцин-центра и близ Луначарского, 128. Общая вместимость парковок – 67 машин.

«Новые места для организованной стоянки автотранспорта создаются в первую очередь для того, чтобы справиться с этой проблемой и создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей. Тем более, что будут находиться они на территории с высокой плотностью застройки и большой транспортной нагрузкой на прилегающую улично-дорожную сеть», – прокомментировал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. В пресс-службе мэрии напомнили, что в Екатеринбурге действуют более 2 тысяч парковочных мест.

Добавим, горожане зачастую не платят за такие парковки – на протяжении нескольких лет администрация фактически не могла штрафовать из-за пробелов в законодательстве, теперь же нарушителей можно вызывать на административную комиссию, чтобы вручить им штраф. «Новый День» ранее рассказывал, почему в этом случае избежать штрафа не составит труда. Для того чтобы квитанции автолюбителям все-таки приходили, необходимо проработать механизм, который позволит делать это в автоматическом режиме, для этого хотели создать госорган в правительстве региона.

О том, сколько потрачено на платные парковки, администрация города рассказывала в середине прошлого года: на тот момент только на организацию парковок потратили 55 миллионов (без учета закупки парконов, обновления разметки и прочего). А автомобилисты заплатили порядка 9 миллионов рублей. С начала этого года МБУ «Городская служба автопарковок» потратила уже более 5,5 миллионов – на страхование своих автомобилей, покупку бензина, обновление разметки, запчасти для паркоматов, банковские услуги и т.д.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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