Мэрия потратит почти миллион на возможность рассчитываться в паркоматах, за которые никто не платит

Публикации за 25.04.17

Администрация Екатеринбурга ищет банк, через который можно будет по безналу платить за парковку. Цена вопроса – около миллиона рублей.

Соответствующую закупку объявило сегодня МБУ «Городская служба автопарковок». За услуги банка-эквайера, через который будут проводиться расчеты за пользование парковками, местный бюджет готов заплатить до 924 тыс. 988 рублей. Согласно техзаданию, оплату должны принимать в 76 паркоматах с момента подписания контракта до конца этого года. Банк должен обеспечить прием и карт международных платежных систем, и отечественной, кроме того, обязательна возможность оплаты парковки по СМС и через мобильное приложение. Деньги должны ежедневно перечисляться в бюджет города. Предусмотрена интеграция с АИС «ЕГПП» (автоматизированная информационная система по организации и управлению парковочного пространства города), которая включает в себя сервисы QIWI, «Фрисби», «Моби.Деньги», «Яндекс.Деньги» и «Е-карту». Все платежи не должны требовать ввода ПИН-кода при оплате на сумму менее 500 рублей и проводить расчеты в том числе через бесконтактные технологии PayPass/PayWave.

Заявки принимаются до 5 мая, аукцион пройдет 15 мая. Добавим, буквально вчера прошел аукцион по обновлению дорожной разметки у паркоматов. За эти услуги мэрия предлагала более 660 тысяч рублей. Еще одна статья расходов на парковки, появившаяся за последний месяц, – оказание услуг по информационно-сервисному обслуживанию АИС «ЕГПП». На это бюджет потратит 1,6 млн рублей.

Платные парковки в Екатеринбурге появились в 2014 году. Но до сих пор они работают фактически в тестовом режиме. Властям не удалось урегулировать с гаишниками и минтрансом вопрос о выписке штрафов за парковку, а потому оплата парковки остается делом совести автовладельца, штрафы все равно никому не приходят. Хотя мэрия периодически сообщает, что вот теперь уж точно штрафовать будут. Так, водителей грозили вызывать в администрацию, где будут вручать квитанции на штрафы. Но автомобилистов это не особо напугало. Была даже идея набрать людей, которые будут ходить пешком и снимать номера нарушителей, которые не только не платят за парковку, но и закрывают номера. Был даже «крик отчаяния», когда у паркоматов появились объявления с требованием платить за парковку грозного красного цвета. Особого эффекта, кроме шуток в соцсетях, они не возымели.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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