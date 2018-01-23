Мэрия Екатеринбурга передумала отдавать платные парковки в руки частного бизнеса

Мэрия Екатеринбурга приостановила проект передачи платных парковок в центре города в руки частников. Пока не удается договориться ни с бизнесменами, которые требуют компенсации понесенных расходов, ни с Госавтоинспекцией. При этом технические вопросы давно урегулированы, – уверяют в мэрии.

О том, что планы по передаче паркоматов в частные руки, пока пришлось отложить, в программе «Открытая студия» рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов. По его словам, инвесторы, готовые вложить в проект деньги, уже есть, но не удается решить с ними некоторые вопросы. По словам Архипова, бизнесмены столкнутся с проблемой предоставления персональных данных водителей, что регулируется законом.

Также бизнес требует компенсации недополученных доходов от платных парковочных площадей, но мэрия пойти на это не готова. Платные парковки в Екатеринбурге появились в 2014 году, но до сих пор они работают фактически в тестовом режиме. Властям не удалось урегулировать с гаишниками и минтрансом вопрос о выписке штрафов за парковку, а потому оплата парковки остается делом совести автовладельца, штрафы все равно никому не приходят.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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