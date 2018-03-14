Мэрия Екатеринбурга потратит 666 тысяч на обновление разметки для «условно-платных» парковок

В Екатеринбурге продолжают «наводить красоту» ради Чемпионата мира по футболу. Город потратит более полумиллиона рублей, чтобы нарисовать разметку на платных парковках, за которые никто не платит. В том числе – на новых участках.

Администрация Екатеринбурга сегодня на сайте госзакупок начала поиски подрядчика, который займется обновлением разметки у платного парковочного пространства. Максимум городской бюджет готов заплатить 665,8 тысячи рублей. Исполнитель должен будет нанести сплошные линии у паркоматов и отрисовать разметку на местах для инвалидов. В списке – все участки, где власти сделали платную парковку: улицы Сакко и Ванцетти, Радищева, Хохрякова, Пушкина, 8 Марта, Попова и так далее. А кроме того, на «планируемых парковочных местах» – это квартал улиц Ленина – Вайнера – Антона Валека – Урицкого в Верх-Исетском районе (фактическая вместимость – 40 машиномест).

Все работы будут вестись по ночам, с 21:00 до 07:00, продержаться разметка должна 6 месяцев. Закончить обновление должны строго до 15 июня. Напомним, в этот день в Екатеринбурге состоится первый матч мундиаля.

В Екатеринбурге платные парковки устанавливают уже несколько лет. Правда, из-за отсутствия договоренностей с ГИБДД и областными властями, штрафовать за неоплату парковочного места не получается, потому горожане давно перестали платить за эти места. Несколько месяцев назад обсуждался вариант передачи парковок в частные руки, однако проект приостановили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

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