Автоэксперт: новые поправки заставят платить за парковку, но бесполезны для гряземесов

Автомобилисты обсуждают изменения в КоАП, которые подписал накануне президент. В поправках говорится, как органы местного самоуправления будут работать с МВД, чтобы получать данные об автомобилистах – это должно решить проблему как с условно бесплатными парковками в Екатеринбурге, так и с любителями запарковаться на газоне. Автоэксперт Дмитрий Ларионов объяснил, почему на практике гряземесам почти ничего не грозит.

Поправки в КоАП, о которых идет речь, касаются случаев, когда автомобилист нарушил правила, не относящиеся к ПДД, – в том числе нарушил правила благоустройства или не заплатил за городскую парковку. Изменения разрешают органам местного самоуправления требовать у полиции данные о собственнике транспортного средства, ГИБДД должна будет через три дня дать ответ, причем это может быть электронный документооборот. Поправки вступят в силу через 10 дней. В теории администрация Екатеринбурга могла запрашивать данные у полиции с 2018 года. Полицейские могли их предоставлять, если возбуждено административное дело, – только для возбуждения дела надо было знать информацию о владельце.

По словам Дмитрия Ларионова, поправки на самом деле помогут администрации выписывать штрафы. Сейчас это настолько бюрократически сложно, что автомобилисты получают приглашения на комиссию уже тогда, когда вышли сроки давности привлечения. Теперь же есть четко установленные сроки. Но у автовладельцев остается лазейка. Дело в том, что собственник автомобиля «по умолчанию» считается виновным, если попался на камеры автоматической фиксации – например, как это происходит со скоростным режимом на трассе. Только в этом случае владелец получает «письмо счастья» и должен оплатить штраф. Дмитрий Ларионов отметил, что устройство «Паркон» является автоматическим средством фиксации, когда установлен в машине (а не находится в руках у человека), и администрация города правильно оформила все документы на устройство. В пресс-службе администрации города отметили, что их парконы на самом деле являются автоматическим средством фото-видео-фиксации нарушений. «Тогда привлекается к ответственности собственник, и это означает неотвратимость наказания», – подчеркнул автоэксперт. Он отметил нюанс, который мэрия должна будет устранить, если захочет автоматически выписывать штрафы: должно появиться должностное лицо, на которое будет возложено полномочие по оформлению протоколов, у нас же работает административная комиссия, коллегиальный орган. Но это при желании легко изменить.

Что касается гряземесов – то в этом случае о неотвратимости наказания речи не идет.

«Если автоматически зафиксировать платную парковку еще можно, то газоны в автоматическом режиме выявить невозможно. Камеры не в курсе, как отличить газон от тротуара», – отметил Дмитрий Ларионов. То есть в случае парковки на газоне водителю не выписывают штраф – его данные запрашивают в ГИБДД, а потом вызывают на комиссию, успевая в двухмесячный срок с момента нарушения. А владельцу автомобиля поможет презумпция невиновности – если он скажет, что за рулем был не он, то и штрафовать его не должны.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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