Автомобилистам с нового года будут рассылать «письма счастья» за платные парковки в Екатеринбурге

Заксобрание Свердловской области рассмотрит поправки в закон об административных правонарушениях, с помощью которых власти смогут штрафовать за неоплату парковок в Екатеринбурге. Это далеко не первая попытка администрации города наказывать автомобилистов за игнорирование паркоматов – но на этот раз высоки шансы, что «письма счастья» на самом деле будут рассылать. А вот гряземесы, вероятно, так и останутся без штрафов.

Текст поправок на своей странице в «Инстаграме» опубликовал депутат Вячеслав Вегнер. Если парламентарии документ поддержат, то система будет выстроена следующим образом. Нарушение будет фиксироваться автоматическим средством – в городе для этого уже давно закуплены и используются парконы, установленные в автомобилях. Далее административная комиссия будет запрашивать сведения о владельце авто у полицейских, после чего нарушителю назначат штраф, что важно – в автоматическом режиме. Все будет выглядеть так же, как в случае штрафа за превышение скорости под камерой, только письмо будет приходить не от ГИБДД, а от административной комиссии. И в этом заключается главное отличие. Сейчас владельцу автомобиля могут только прислать приглашение на административную комиссию. Даже если к моменту ее назначения еще не выйдет срок давности, то автомобилист всегда может сказать, что за рулем был не он, и, соответственно, наказать его нельзя, или может вообще не явиться.

«Главное – теперь будет приходить штраф, в случае автоматической фиксации действует презумпция виновности, такой аргумент уже нельзя будет использовать. Если автомобилист считает, что он не виноват, то должен будет это доказывать. Полная аналогия со штрафами с камер УГМК на трассах. Ну, может, за исключением нескольких нюансов: например, не будет 50-процентной скидки при оплате», – рассказал «Новому Дню» источник в администрации города.

Напомним, срок давности по этому административному правонарушению – 2 месяца. В законопроекте говорится, что он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, наш источник отметил: предполагается, что запустить систему должны после новогодних праздников. То есть в любом случае зафиксированные сейчас, в ноябре, нарушения весьма вероятно могут обернуться потерей денег в январе. Штраф составит 1000 рублей, отдельно в законе прописана возможность штрафовать без средств автофиксации, тогда штраф – от 1 до 3 тысяч рублей.

Поменять систему стало возможным благодаря поправкам в КоАП, их подписал президент еще в марте. Но существовало еще несколько моментов, из-за которых у автомобилистов могут быть шансы избежать наказания. Во-первых, властям на местах дали возможность запрашивать информацию о владельцах машин в органах ГИБДД, но только на практике будет понятно, не возникнет ли проблем с межведомственным взаимодействием (прецеденты по недопониманию у властей города и ГИБДД уже были). Во-вторых, парконы, которые использует мэрия, должны быть правильно оформлены и правильно эксплуатироваться. Автоэксперты поясняли: устройство считается автоматическим, только если установлено в машине, запись на него, если его взял в руки человек, уже таковой не считается. Кроме того, парконы по документам могут быть приборами для фиксации нарушений в сфере дорожного движения, а закон о наказании за парковку – это нарушение в сфере благоустройства. Источник в мэрии заверил, что с полицией есть все договоренности, с документацией также разберутся, если будет необходимость.

Добавим, в теории поправки, которые будет принимать заксобрание, должны коснуться и гряземесов. Их также должны штрафовать в автоматическом режиме. Но, скорее всего, этого не произойдет. «На них закон тоже должен распространяться. Но существуют некоторые проблемы с терминологией, поэтому есть опасения, что не получится», – отметил собеседник агентства. Напомним, автоюристы несколько раз оспаривали текст закона о парковке на газонах, который прописывали в заксобрании. К тому же, непонятно, как научить автоматику отличать газон от тротуара, тем более зимой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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