Автоюрист объяснил, почему новая попытка мэрии штрафовать за парковку провалится

Автоюрист, руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов считает, что администрация Екатеринбурга не сможет наладить работу по штрафам за платную парковку, даже если депутаты примут соответствующие поправки в закон об административных правонарушениях.

«Согласно федеральному законодательству, штраф, назначенный в автоматическом режиме, подписывается должностным лицом, а административная комиссия – орган коллегиальный. Законодательство субъекта не должно противоречить федеральному. То, что депутаты рассмотрят поправки, никак не должно повлиять на автомобилистов. Даже если штраф придет, люди должны идти и обжаловать», – прокомментировал Едрышов «Новому Дню». По его словам, властям Екатеринбурга стоит поступить так же, как сделали во Владивостоке и Красноярске, – признать, что проект оказался провальным и свернуть его, чтобы и дальше не тратить бюджетные деньги на содержание неработающей системы.

Ранее стало известно, что заксобрание рассмотрит поправки, меняющие схему рассылки наказания для тех, кто не платит за городскую парковку. Сейчас автомобилиста вызывают на административную комиссию, где решается вопрос о его вине (если не истекут сроки давности). Предполагается, что после нового года штрафы, «собранные» парконом, будут приходить автоматически, по типу тех, что рассылает ГИБДД, где действует «презумпция виновности», штрафуется владелец авто. Платные парковки существуют в Екатеринбурге уже шесть лет, с каждым годом их становится больше, причем мэрия просто делает платным пространство, которое до этого использовалось бесплатно, то есть речь не идет о специально создающейся инфраструктуре. Большинство автовладельцев стоянку не оплачивают, а действующей системы по выписыванию штрафов нет. Долгие годы главной проблемой было взаимодействие с полицией, которая не предоставляла данные автовладельцев. Затем оказалось, что водители с легкостью могут обойти вызов на административную комиссию.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.20

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