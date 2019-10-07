Штраф для газонных парковщиков по-прежнему останется условным: правительство обещало сделать его реальным ещё в марте

Свердловская область не может эффективно бороться с любителями парковки на газонах из-за проблем с выписыванием штрафов. Точно такая же проблема с теми, кто не платит за городскую парковку. В правительстве региона полгода назад была поставлена задача «в кратчайшие сроки» проработать механизм и создать специальную структуру, которая бы администрировала штрафы, полученные в автоматическом режиме с камер фиксации нарушений – как оказалось, этого не сделано до сих пор. Без создания такого органа полицейские отказываются предоставлять властям данные о нарушителях.

«Поставлена задача в кратчайшие сроки проработать механизм, который будет позволять в автоматическом режиме это делать. Я думаю, в течение нескольких недель мы сделаем дорожную карту и будем выходить на реализацию этого мероприятия», – обещал министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков в марте этого года. «Новый День» запросил в минтранспорта информацию, что за полгода удалось сделать в реальности. По информации департамента информполитики, дела об административных правонарушениях, зафиксированных с помощью средств фото видеофиксации, рассматривает орган региональной исполнительной власти – так предусмотрено по закону. В реальности такого органа нет, данные из полиции они не получают, потому что «пока нет правового механизма, позволяющего исполнительному органу государственной власти администрировать соответствующие правонарушения».

Проблему должны исправить депутаты Госдумы. Соответствующий законопроект был внесен в Думу в 2017 году, профильный комитет по государственному строительству рекомендовал его к рассмотрению и направил председателю Госдумы. С тех пор никакого движения не произошло. Получить комментарий руководителя комитета Павла Крашенинникова не удалось, на протяжении трех дней парламентарий игнорировал звонки корреспондента. Проблема с парковщиками в регионе сейчас решается так: местные власти фиксируют нарушение, делается запрос в ГИБДД, затем владельцу авто приходит приглашение на административную комиссию. Иногда к моменту назначения комиссии уже истекают сроки давности. Но и в противном случае избежать наказания довольно просто, владелец машины не признается автоматически нарушителем, а значит, если за рулем был не он, то и наказать его нельзя. Если бы нарушение фиксировались в автоматическом режиме с помощью спецсредств фото- видеозаписи, то избежать наказания было бы практически нереально, штрафы выписывались бы точно так же как и, например, при нарушении скорости на трассе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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