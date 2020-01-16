Каменский гряземес заплатит три тысячи рублей по доносу соседки

Автомобилист из Каменска-Уральского получил штраф за парковку на газоне. Фото его автомобиля, испортившего двор, сделала соседка.

Гряземес Алексей П. бросил на траве у дома на улице Авиаторов свою «Волгу» еще 8 августа этого года. Его сфотографировала соседка и обратилась в районную административную комиссию с заявлением о привлечении соседа к ответственности. Комиссия оштрафовала водителя на 3 тысячи рублей. Водитель оказался против и решил обжаловать это наказание в Синарском районном суде Каменска-Уральского. Автомобилист пытался доказать, что не доказан факт парковки на газоне. Суд отказал и оставил штраф в силе. Тогда настойчивый «волговод» обратился в Свердловский облсуд. В этой инстанции ему тоже не повезло – судьи, в отличие от автомобилиста, разглядели, что тот запарковался именно на газоне, там, где растет трава и есть деревья. Как сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда, решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Автомобилист должен заплатить 3 тысячи рублей.

К сожалению, любители парковки на газоне далеко не всегда получают причитающиеся им штрафы. Во-первых, закон, по которому можно выписывать наказание, в регионе периодически оспаривают – у депутатов вызвало затруднения с первого раза правильно написать текст закона. Во-вторых, такое наказание выдает не ГИБДД, а комиссия при администрации города (или района). То есть сначала нарушение фиксируется, потом автомобилиста вызывают на комиссию. Но между этими событиями может пройти очень много времени и сроки ответственности за правонарушение истекут.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 16.01.20

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