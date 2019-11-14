Автоюристы снова пытаются отменить штрафы для гряземесов в Свердловской области

В Свердловской области могут снова отменить закон о штрафах за парковку на газонах. Как и в предыдущих случаях, автоправозащитники указывают на неправильную формулировку закона.

«Поводом для подачи иска стали массовые обращения оштрафованных водителей в «Комитет по защите прав автовладельцев». Водители жаловались на многочисленные злоупотребления со стороны административных комиссий, которые налагали штрафы за парковку на псевдогазонах. В действующей редакции закон сформулирован так, что в соответствии с ним можно наказать любого водителя, который припарковал свой автомобиль вне дороги, даже если в этом месте нет и никогда не было зеленых насаждений», – сообщает основатель Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук. Дело в том, что в законе под «газоном» подразумевается в том числе «предназначенная для озеленения поверхность земельного участка». Правозащитники уверены: водитель не должен гадать – предназначен ли для озеленения тот или иной земельный участок. А кроме того, определение газона установили областные власти, тогда как это полномочия муниципалитетов. Свердловский облсуд передал в производство судьи иск о признании недействующей нормы закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», касающийся штрафов для гряземесов.

Напомним, если суд встанет на сторону юристов, это будет уже четвертый раз, когда они смогли отменить закон о парковке на газонах из-за того, что власти никак не могут придумать правильную формулировку. Сейчас штраф составляет от 3 до 5 тысяч для граждан, от 5 до 50 тысяч для должностных лиц и 150-500 тысяч для юрлиц. Однако реальное исполнение даже при действующем законе проблематично. Этим занимается не ГИБДД, а органы местного самоуправления. Сначала они не могли получить данные о водителях из-за нестыковок с федеральным законодательством, теперь же водитель может получить приглашение на административную комиссию, но не факт, что дело закончится штрафом – как минимум потому, что от момента фиксации нарушения и оформления протокола до решения административной комиссии о наложении штрафа проходит несколько месяцев. За этот период истекает срок привлечения к административной ответственности. На это ранее жаловался вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.19

Депутат заксо прошел в финал конкурса по отбору в мэры Туринска. / 14 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» разгромил «Сочи» на домашнем льду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»