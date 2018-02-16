Свердловский областной суд отменил закон о штрафах за парковку на газонах (ВИДЕО)

Свердловский областной суд сегодня отменил штрафы за парковку на газонах. Статья 16 регионального закона «Об административных правонарушениях» была признана не соответствующей федеральным нормам.

Суд запретил штрафовать за парковку на газонах

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, основанием стало рассмотрение административного иска Игоря Белоусова об оспаривании упомянутой статьи, предусматривающий штраф за парковку «на объектах благоустройства». Сам Белоусов был привлечен к ответственности именно по этой статье, но не согласился с таким решением. Как заявил представитель истца в суде, даже сами законотворцы не могут дать точного определения – где именно нельзя ставить машину. «Объекты благоустройства» определяются каждым муниципалитетом самостоятельно и где-то газон может попадать в эту категорию, а где-то нет – и автомобилист не обязан этого знать. Также представитель истца ссылался на то, что составители закона не могли ответить на вопрос – что же считать «нахождением» на газоне – просто оставленный автомобиль или передвигающийся автомобиль тоже.

В итоге, рассмотрев доводы сторон, облсуд удовлетворил иск Белоусова. Статья 16 областного закона «Об административных правонарушениях», вводившая штрафы за праковку на газонах, признана не соответствующей федеральному законодательству.

Напомним, накануне гордума Екатеринбурга тоже решила отменить запрет парковки на газонах. Комитет по благоустройству администрации Екатеринбурга предложил городским депутатам вновь поменять положение об охране зеленых насаждений. Из документа будут исключены пункты о запрете проезда и стоянки транспортных средств на газонах, которые раньше служили основанием для штрафов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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