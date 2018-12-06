На последнем декабрьском заседании заксо снова примет закон о штрафах «гряземесам»

На последнем в этом году пленарном заседании свердловские областные депутаты снова примут закон о штрафах за парковку на газонах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксобрания, в ноябре Конституционный суд принял решение, признающее право субъектов Российской Федерации принимать законы в части правил благоустройства, куда отнесено такое нарушение, как парковка на газонах. Ранее оно трактовалось как нарушение правил дорожного движения. Кроме того, на этот раз авторы законопроекта четко определили понятия «газон» и «зеленые насаждения» – отсутствие этих определений подвело их в прошлый раз.

Напомним, ранее в статье 16 свердловского регионального закона «Об административных правонарушениях» предусматривался штраф за парковку «на объектах благоустройства». Попавший под эту статью свердловчанин Игорь Белоусов оспорил свой штраф в суде. Как заявил тогда его представитель, даже сами законотворцы не могли дать точного определения – где именно нельзя ставить машину. «Объекты благоустройства» определяются каждым муниципалитетом самостоятельно, и где-то газон может попадать в эту категорию, а где-то нет – и автомобилист не обязан этого знать. В итоге Свердловский облсуд признал формулировку в областном законе не соответствующей федеральным нормам.

Екатеринбург, служба информации

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