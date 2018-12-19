Тюменские депутаты ввели новые штрафы для автомобилистов: за парковку на газонах и грязные колеса

Тюменские депутаты ввели несколько новых штрафов для автомобилистов. В том числе, вновь появилось наказание для тех, кто паркуется на газонах, детских и спортивных площадках, а также уточнено наказание для тех, кто не платит за платную парковку. Более того, оштрафованы будут те, кто загрязняет проезды грунтом с колес автомобилей. Как будут работать эти нормы – пока сказать сложно, так как до сих пор есть проблемы с реализацией подобных запретов, более того, на уровне Госдумы закон, позволяющий регионам вводить такие штрафы, все еще не принят. Тем не менее тюменский закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Новые штрафы для автомобилистов

Депутаты Тюменской областной думы на прошедшем заседании 18 декабря 2018 года ввели поправки в областной кодекс об административной ответственности.

Нарушение правил парковки на муниципальных стоянках

В том числе, расширяются возможности штрафов за нарушение правил пользования общей парковкой. Правда, сами эти нарушения не раскрыты в кодексе. Ранее в кодексе была только возможность наказывать за то, что автомобилист не заплатил за платную стоянку. Эта возможность осталась в новой редакции (прописана отдельным пунктом). Сумма штрафа не меняется – 2,5 тыс. рублей. Вводится также более жестокое наказание для тех, кто повторно нарушает правила – для физлиц это пять тыс. рублей.

Штрафы для гряземесов

Также тюменские депутаты надеются, что с 2019 года можно будет штрафовать «гряземесов» – тех, кто паркуется на газонах. Сейчас во многих регионах сделать это не удается, так как есть разногласия с федеральным законом. Госдума до сих пор не приняла поправки в КоАП, которые позволяют регионам вводить такие штрафы. У судов позиции разнятся. Тем не менее в статью 4.18 тюменского кодекса об административной ответственности («нарушение требований к содержанию зеленых насаждений») вводится новый пункт. Это размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями». За это автомобилистов планируют штрафовать – от одной до пяти тыс. рублей. Для должностных лиц и юрлиц штрафы выше – от пяти до 50 тыс. рублей и от десяти до 50 тыс. рублей.

Чтобы эти штрафы начали собирать, нужны поправки не только в федеральный КоАП, но и в правила благоустройства муниципалитетов. Как сообщил агентству «Новый День» один из авторов поправок в кодекс тюменский депутат Фуат Сайфитдинов, после официального подписания новый кодекс отправят всем районам и городам для приведения в соответствие местных норм. «В первую очередь, конечно, мы делаем это для областного центра. И тут мы уже синхронизировали работу с городскими властями: они вносят поправки в правила благоустройства Тюмени», – сказал г-н Сайфитдинов. Он не дал четкого ответа на вопрос, кто именно будет фиксировать припаркованные на газонах машины, но сказал, что было бы логично отдать эту работу префектурам, как это сделано в Екатеринбурге (тут заезд на газоны контролировали квартальные).

Аналогичные по размеру штрафы власти смогут собирать и с тех, кто паркуется на детских и спортивных площадках. Но тут тоже встает вопрос о том, кто будет фотографировать нарушителей и требовать данные о владельцах машин в ГИБДД.

Штраф за грязные колеса

Автомобилистов коснется и еще одна поправка в тюменский кодекс административной ответственности – дополнение в статью «нарушение правил по уборке муниципального образования». Речь идет о загрязнении проездов и площадок землей с колес автомобиля. Нарушителей ждет штраф – три тыс. рублей. Для должностных лиц наказание больше – пятнадцати тыс. рублей, на юридических лиц – 50 тыс. рублей», – говорится в кодексе.

Другие регионы

Напомним, в Екатеринбурге нормы о подобных штрафах до сих пор не работают: из ГИБДД в мэрию города не поступают сведения о владельцах машин, которые припаркованы на платных стоянках и не внесли оплату. «Гряземесов» не штрафуют по той же самой причине – отсутствует взаимодействие между ГИБДД и муниципальными властями. Тем не менее депутаты регулярно вводят штрафы в областной КоАП.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.12.18

Курган встал в авангарде борьбы за честные тарифы ЖКХ, уральские регионы подхватывают инициативу. / Тюменские полицейские прошлись по злачным местам Тобольска (ВИДЕО). / Ямальская чиновница возглавила набсовет «Корпорации развития». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»