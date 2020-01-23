Свердловский облсуд убрал из статьи о штрафе для гряземесов определение газона

В Свердловском облсуде сегодня в очередной раз рассматривали иск автоправозащитников от отмене штрафов за парковку на газоне. В итоге суд решил признать недействительным определения «газон» и «зеленые насаждения», но оставил в силе статью, по которой штрафуют.

Иск о признании статьи областного закона недействительной (Ст. 16. Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями), как и в предыдущих случаях, подавал Комитет по защите прав автовладельцев. «Выслушав все доводы по делу, а также заключение прокурора, который просил в иске отказать, суд признал недействующими примечания к оспариваемой норме областного закона, в которых разъясняется понятие «газон» и «зеленые насаждения». В остальной части требованиям было отказано», – сообщили в пресс-службе Облсуда. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

Как пояснил корреспонденту «Нового Дня» основатель Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук, такое решение означает, что штрафовать все еще могут, но неясно, за что именно. «Мы не оспаривали тот факт, что область может штрафовать за нарушение правила благоустройства, но водитель не должен гадать, подразумевается ли для озеленения поверхность земельного участка, где он встал, или нет. Пока у нас нет полного текста решения, мы не знаем, откуда, по мнению суда, брать определение слова газон – из ГОСТа, правил благоустройства муниципалитета или другого источника. Автомобилист что, должен выучить правила и определения всех муниципалитетов? Решение в силу не вступило, мы будем оспаривать, думаю, и заксо будет оспаривать, вероятно, все затянется до лета», – прокомментировал Форманчук.

Для автомобилистов такое судебное решение пока ничего не меняет – так как в силу не вступило. Если же норму отменят (как это уже дважды случалось), то в заксо, вероятно, снова будут придумывать текст закона. «В Питере его пять раз переписывали, просто меняя слова местами», – поделился Форманчук.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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