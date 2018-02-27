Парковка на газонах останется под запретом в Екатеринбурге – мэрия нашла лазейку

Мэрия Екатеринбурга оставила за собой право штрафовать автомобилистов за парковку на газонах даже после решения областного суда. Сегодня городские депутаты формально отменили этот запрет в муниципальном положении об охране «зеленых зон». Но взамен в документе появилась новая правка, которая позволяет квартальным «охотиться» на водителей-нарушителей.

Как ранее писал «Новый День», речь идет об изменениях пункта 15 «Правил содержания и охраны зеленых насаждений на территории Екатеринбурга». По предложению мэрии, городская дума добавила уточнение «запрещается засорять, повреждать, уничтожать зеленые насаждения, дорожки и водоемы, в том числе с использованием автотранспортных средств, строительной техники».

Отредактированный абзац будет служить основанием для составления протоколов о нарушениях со стороны автомобилистов, пояснила глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Квартальные, как и прежде, будут фотографировать припаркованные на газонах машины, и передавать эти сведения в административные комиссии. То же самое могут делать и обычные горожане, отметила чиновница.

Напомним, законодательная борьба с «гряземесами» идет с 2016 года. Первая попытка администрации Екатеринбурга узаконить штрафы за парковку на газонах провалилась: Свердловский областной суд признал эту практику незаконной. В ноябре 2017 года депутаты Заксобрания региона вернули наказание за данное нарушение в областном законе «Об административных правонарушениях на территории, но и эту норму автомобилисты сумели отменить в суде. Попытки депутатов Госдумы решить проблему на федеральном уровне пока ни к чему не привели. Уже в 2018 году группа единороссов внесла в парламент законопроект, который запрещает судам оспаривать право региональных властей назначать штрафы за парковку автомобилей на газонах. Документ будет рассмотрен после выборов президента РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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