За парковку на газонах и собачьи фекалии свердловчан будут штрафовать на 5 тысяч

Депутаты заксобрания в первом чтении одобрили новый законопроект об административных правонарушениях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», законом увеличен штраф за парковку машин на газонах и детских площадках. Теперь такое нарушение обойдётся автовладельцу не в 1 тысячу рублей, а в 3-5 тысяч.

Непринятие собачниками мер по уборке экскрементов за своими питомцами теперь может быть наказано штрафом от 1 до 5 тысяч рублей.

По мнению депутатов, если не ввести подобные меры ответственности, все средства, которые направляются на благоустройство дворов, будут и дальше пропадать зря.

Предполагается, что собранные штрафы будут поступать в местные бюджеты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.17

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