Бабушкина: соглашение о штрафах между областью и ГУ МВД будет вот-вот подписано

В Свердловской области уже в ближайшее время будет подписано соглашение между региональным правительством и ГУ МВД, благодаря которому полицейским можно будет штрафовать нарушителей тишины и порядка.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, об этом заявила сегодня на заседании заксо его председатель Людмила Бабушкина. «Мы готовимся к этому, оттачиваем формулировки», – сообщила она сразу после доклада начальника главка Михаила Бородина о деятельности в 2017 году. Слова Бабушкиной подтвердил ее заместитель, глава свердловских единороссов Виктор Шептий. Сам Михаил Бородин эту тему прокомментировать не успел, так как торопился на другое мероприятие.

Напомним, сейчас в регионе у полицейских фактически нет возможности наказывать мелких хулиганов – тех, кто шумит по ночам, выгуливает собак без поводка, паркуется на газонах и т.п. Соглашение должны были подписать еще в 2014 году, загвоздка, очевидно, в финансировании – работу полицейских по региональным законам о правонарушениях должен оплатить субъект Федерации. В целом по России такое соглашение действует только в пяти регионах. В этом году при принятии бюджета было заложено финансирование по статье «Субвенция федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность». Причем только на этот год – на 2019 и 2020 годы выделено 0 рублей. Видимо, сотрудничество с полицейскими хотели предусмотреть к ЧМ-2018. Не исключено, что к мундиалю соглашение все-таки появится.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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