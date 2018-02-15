Гордума Екатеринбурга отменит запрет на парковку на газонах из-за решения суда

Комитет по благоустройству администрации Екатеринбурга предлагает городским депутатам вновь поменять положение об охране зеленых насаждений. Из документа будут исключены пункты о запрете проезда и стоянки транспортных средств на газонах, которые раньше служили основанием для штрафов, но Свердловский областной суд признал эту практику незаконной. В то же время в регионе действует новый закон об административных нарушениях, поэтому поправки в муниципальном документе носят формальный характер.

Как отмечается в пояснительной записке, изменения вносятся в соответствии с решением областного суда, признавшего недействительными восьмой и десятый абзацы пункта 15 «Правил содержания и охраны зеленых насаждений на территории Екатеринбурга». В частности, из документа предлагается убрать формулировки «запрещается осуществление проезда механизированных транспортных средств (мотоциклов, снегоходов, тракторов и автомашин), за исключением машин специального назначения, на участках земли, занятых растительностью естественного или искусственного происхождения», и «запрещается производить парковку машин и автомобилей на газонах».

В то же время мэрия предлагает дополнить положение предложением «запрещается засорять, повреждать, уничтожать зеленые насаждения, дорожки и водоемы, в том числе с использованием автотранспортных средств, строительной техники». Проект поправок рассмотрит городская дума Екатеринбурга. В случае его принятия новые правила вступят в силу с 1 марта 2018 года.

Напомним, аналогичную отмену штрафов за парковку в зеленых зонах приняли депутаты свердловского заксобрания в июле 2017 года. Но уже в ноябре была утверждена новая норма областного закона «Об административных правонарушениях на территории», которая вернула наказание за данное нарушение. Более того, штраф для автовладельцев увеличился до 3-5 тысяч рублей.

Помимо этого свердловские депутаты предложили коллегам в Госдуме утвердить такие штрафы на федеральном уровне. Законопроект рассматривался в профильном комитете и на совете ГД, но был остановлен по причине отрицательных заключений правительства России и администрации президента РФ. В конце января этого года группа единороссов внесла новый законопроект, запрещающий судам оспаривать право региональных властей назначать штрафы за парковку автомобилей на газонах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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