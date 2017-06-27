Госдума доработает законопроект свердловских депутатов о штрафах за парковку на газонах

Комитет Госдумы по законодательству продолжит работу над проектом свердловских депутатов, предложивших ввести штрафы за парковку на газонах, несмотря на отрицательные заключения правительства РФ и администрации президента. Российские парламентарии рассматривают возможность принятия данного закона на федеральном уровне. Об этом сообщил сегодня председатель комитета ГД Павел Крашенинников, выступая перед депутатами гордумы Екатеринбурга.

Напомним, свердловские депутаты внесли законопроект о штрафах за парковку в Госдуму еще летом 2016 года. Документ предполагал внесение в КоАП новой статьи 8.23 со штрафом в 1,5-5 тысячи рублей за «проезд или стоянку механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям». Законопроект прошел в профильном комитете ГД, но был оставлен на совете Госдумы по причине отрицательных заключений.

«История вопроса большая. У нас есть достаточно большое количество решений региональных заксобраний [о введении штрафов за парковку на газонах], которые были отменены областными судами, и отмененные решения были подтверждены Верховным судом. Тем не менее, раз законопроект дошел до совета Госдумы, мы стали эту тему «разогревать». И увидели, что с одной стороны Верховный суд говорит – принимайте закон на федеральном уровне, а с другой стороны ряд решений и Администрация президента говорят – принимайте на уровне субъектов РФ. Сейчас эту коллизию мы пытаемся устранить. На последнем рабочей группе было принято решение, что это все-таки компетенция Федерации, а не субъектов. С этой точки зрения мы будем дорабатывать тему. Нужно учесть, что в федеральном законодательстве нет определения «газон» и еще ряд других причин. Кстати, любопытная история. В Москве есть решение московской думы [о штрафах], но прокурор его не оспаривает», – прокомментировал Павел Крашенинников.

Стоит отметить, что ранее штрафы для автомобилистов пыталась узаконить мэрия Екатеринбурга. Административное наказание за парковку на газоне было прописано в муниципальных правилах благоустройства. Но в конце 2016 года Свердловский областной суд признал эту практику незаконной до тех пор, пока соответствующие нормы не появятся в федеральном законодательстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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