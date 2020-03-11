Бубнов: в Екатеринбурге будут штрафовать гряземесов в автоматическом режиме

Вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов сегодня заявил, что ловить парковщиков на газонах будут с помощью автоматических средств фиксации нарушений. Это означает, что штрафы будут приходить всем владельцам машин, чье авто заметят на газоне, – притом что определение газона в Свердловской области суд в очередной раз признал недействительным.

«У нас наконец-то приняли закон о передаче данных. Его на федеральном уровне продвигали все города-миллионники три года. Он в 2017 году был внесен и 12 марта, по-моему, он должен вступить в законную силу. Это то, что мешало нам в автоматическом режиме штрафовать как по платным парковочным пространствам, так и по заездам на газоны. Через некоторое время, после того как изменения примем вместе с коллегами из области – законодательное собрание, правительство Свердловской области подзаконные акты примет, – будут в автоматическом режиме приходить «письма счастья», – прокомментировал Алексей Бубнов.

Поправки о передаче персональных данных, о которых он говорит, вступят в силу в ближайшее время. И администрация города на самом деле сможет штрафовать в автоматическом режиме тех, кто не платит за городскую платную парковку. Такие нарушения фиксируются системой «Паркон». Она считается автоматической, и штраф за нее приходит по тому же принципу, что и с камер фиксации нарушений на трассах, – владелец получает письмо и должен заплатить несмотря на то, кто был за рулем. С газонами ситуация чуть сложнее. «Новый День» ранее разговаривал с автоэкспертом Дмитрием Ларионовым – по его словам, нет устройств, которые бы в автоматическом режиме фиксировали парковку на газоне. Это делается вручную, а значит, владельцу автомобиля придет не штраф, а вызов на комиссию, где его могут оштрафовать – если, конечно, сроки давности еще не выйдут и если владелец признается, что за рулем был именно он. А кроме того, определением слова газон занимаются депутаты заксобрания Свердловской области. В январе по решению суда из статьи о газоне было вычеркнуто определение слова «газон» – суд посчитал его недействительным.

«Новый День» запросит разъяснения у администрации города, с помощью какого устройства и как вообще мэрия планирует штрафовать гряземесов в автоматическом режиме.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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