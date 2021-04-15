В Академическом грузовик-гряземес застрял на детской площадке (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на видеокамеры попали коммерсанты, которые на грузовике заехали на детскую площадку и застряли. Машина компании «Грузовичкоф» с челябинскими номерами доставляла товар в Академический, в дом № 40 на улице Парина. По каким-то причинам грузчики решили заехать в закрытый от машин двор. Сначала машина проехала по тротуару и велодорожке, а потом водитель решил развернуться на детской площадке. Однако что-то пошло не по плану, и автомобиль застрял.

Гряземес на детской площадке

«Машина приехала разгружаться в квартиру, у которой отдельный вход, со двора. К ним подъезда нет, только через общий подъезд носить, это лишние пару метров пройти. Но почему-то водитель или заказчик решили, что это очень далеко и надо проехать по газонам и тротуарам. То, что там бегают дети, никого не смутило. Они застряли, мы с соседями, когда это увидели, вызвали охрану. Несколько мужиков в итоге вытолкали машину. Остался перепаханный газон», – рассказал «Новому Дню» местный житель.

Пресс-секретарь УК «Академический» Валентина Еремеева рассказала, что управляющая компания уже связалась с челябинскими грузоперевозчиками. Там ошибку признали и согласились собственными силами восстановить газон, ожидается, что это произойдет на следующей неделе. Добавим, буквально на днях в Академическом в аналогичную историю попали сотрудники маркетплейса Ozon. Водитель на брендированной машине заехал на газон, чтобы оказаться поближе к пункту выдачи, но застрял. Тогда ему на помощь приехал его коллега, другой водитель на точно таком же брендированном автомобиле и попытался вытащить его с помощью троса. Но сам заехал на газон и в итоге тоже застрял. Компания обещала восстановить благоустройство за свой счет. Добавим, в Екатеринбурге вопрос с гряземесами почти никак не решается. Формулировки областного закона о парковке на газонах, которые прописывают депутаты, из раза в раз оспаривают автоюристы. Впрочем, с любителями парковаться на тротуарах дела обстоят не лучше. Это однозначно запрещено, но добиться наказания для автохама сложно, в городе практически блокирована работа эвакуаторов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Антон Отман

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