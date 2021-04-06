Водитель Ozon застрял на газоне, его коллега стал помогать и тоже застрял (ВИДЕО)

Курьезная история произошла с двумя нарушителями – водителями службы доставки товаров из маркетплейса Ozon. Первый заехал на брендированной машине на газон в Академическом районе Екатеринбурга – чтобы оказаться поближе к пункту выдачи, но в итоге застрял. Тогда ему на помощь приехал его коллега, другой водитель на точно таком же брендированном автомобиле и попытался вытащить его с помощью троса. Но в итоге сам заехал на газон и тоже застрял. «Итог всей этой истории в том, что газон они полностью уничтожили», – сообщается в аккаунте akadem_raion_ в инстаграме.

В компании Ozon сообщили, что испытывают сниженное настроение из-за действий своих работников. «Нам очень жаль, что водители нарушили правила дорожного движения. С сотрудниками проведем беседу, а также к ним будут приняты меры», – отметили представители компании.

В управляющей компании «Академический» рассказали, что все произошло возле дома № 149 на улице Краснолесья, а газон – придомовая территория. «Компания Ozon проявила гражданскую ответственность: ее представители самостоятельно обратились к нам с предложением исправить ситуацию. Есть договоренность, что сейчас они выровняют газон, а, как только потеплеет, буквально в ближайшую неделю, завезут земли, семена травы и своими силами обновят газон», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УК «Академический».

Екатеринбург, Елена Сычева

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