Власти Екатеринбурга обещают массово штрафовать гряземесов – но осенью

В администрации Екатеринбурга пообещали к концу лета наладить электронный обмен информацией с ГИБДД, чтобы эффективнее бороться с любителями парковки на газонах. С начало года квартальные выписали сотни протоколов, но большинство нарушителей уходит от наказания из-за бумажной волокиты между ведомствами.

Вопрос о так называемых гряземесах рассматривался сегодня на заседании думской комиссии по безопасности. Как пояснил вице-мэр по транспорту Алексей Бубнов, от момента фиксации нарушения и оформления протокола до решения административной комиссии о наложении штрафа проходит несколько месяцев. За этот период истекает срок привлечения к административной ответственности.

Сейчас схема работы квартальных выглядит так: они фиксируют неправильную парковку и направляют бумажный запрос в ГИБДД, чтобы выяснить личность владельца автомобиля. Ответ приходит тоже в бумажном виде, то есть какое-то количество времени уходит просто на пересылку сообщений «Почтой России». Кроме того, Госавтоинспекция пока не может выдавать больше 200 карточек об автовладельцах в месяц. В ведомстве указывают, что причина в нехватке рабочих рук.

Как отметил представитель МКУ «Службы заказчика» Орджоникидзевского района, расхождение формулировок в законодательстве тоже позволяет нарушителям уходить от ответственности. В частности, в документах дается разное описание газона – участок земли с травой и без нее. В этом случае невозможно штрафовать водителей зимой, так как газон находится под снегом. Поэтому сейчас водители успешно оспаривают протоколы квартальных.

Так, в Орджоникидзевском районе из 41 выписанных штрафов 40 были отменены судом из-за отсутствия состава правонарушения. В Октябрьском районе административные комиссии вынесли 65 постановлений, и 22 из них были отменены.

Тем не менее, ГИБДД и мэрия обещает к августу автоматизировать систему передачи данных.

Алексей Бубнов подчеркнул, что информация между ведомствами будет передаваться в режиме онлайн, что позволит ускорить процесс привлечения нарушителей к ответственности.

«Главное, что будет неотвратимость наказания для тех, кто ставит машины на газоны. Штраф составляет 3 тысячи рублей. В другой раз человек не будет совершать правонарушение», – считает вице-мэр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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