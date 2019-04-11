Свердловская ГИБДД попросила не беспокоить сотрудников сообщениями о гряземесах

В ГИБДД по Свердловской области рассказали, куда жаловаться на любителях парковки на газонах. Жители региона заваливают письмами госавтоинспекцию, но у полицейских нет полномочий разбираться с гряземесами.

«В адрес Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ежедневно поступают обращения граждан о привлечении к ответственности автовладельцев, паркующих свои транспортные средства на газонах. С начала года таких обращений поступило уже более 500», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Между тем с жалобами на горе-парковщиков следует обращаться в администрации муниципальных образований, так как по закону Свердловской области именно органы местного самоуправления привлекают к ответственности за парковку на газонах.

«Сотрудники ГИБДД не могут принять меры административного воздействия к водителям и владельцам автомобилей, указанных в обращениях граждан о парковках на газонах. Например, если гражданин стал свидетелем размещения транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями, он может направить свое обращение в администрацию муниципального образования», – прокомментировали в ГИБДД.

Добавим, в Екатеринбурге штрафы любителям припарковаться на газоне практически не выписываются, несмотря на принятый закон. Проблема в предоставлении данных от ГИБДД квартальным. «Госавтоинспекция готова предоставлять данные. На встрече с министерством транспорта мы проговаривали этот вопрос. Должен быть создан орган в правительстве Свердловской области, который будет администрировать эти нарушения. И только после того, как они будут выносить постановления, в рамках межведомственного взаимодействия мы будем предоставлять данные», – комментировал ранее начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Алексей Кисляков. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков эту информацию подтвердил и сообщил, что вопрос прорабатывается.

Екатеринбург, служба информации

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