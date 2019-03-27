Штрафами для гряземесов и за парковку займутся в свердловском правительстве

В правительстве Свердловской области создадут структуру, которая будет штрафовать тех, кто паркуется на газонах и тех, кто не платит за стоянку на городских парковках Екатеринбурга.

На сегодняшний день в Екатеринбурге штрафы любителям припарковаться на газоне практически не выписываются, несмотря на принятый закон. Выписывать штрафы должны квартальные, но они жалуются, что ГИБДД предоставляет не все данные о владельце автомобиля. В ближайшем будущем все должно измениться. «Госавтоинспекция готова предоставлять данные. На встрече с министерством транспорта мы проговаривали этот вопрос. Должен быть создан орган в правительстве Свердловской области, который будет администрировать эти нарушения. И только после того, как они будут выносить постановления, в рамках межведомственного взаимодействия мы будем предоставлять данные», – прокомментировал сегодня на пресс-конференции начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Алексей Кисляков.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков эту информацию подтвердил. «Да, мы встречались по этому вопросу. Поставлена задача в кратчайшие сроки проработать механизм, который будет позволять в автоматическом режиме это делать. Я думаю, в течение нескольких недель мы сделаем дорожную карту и будем выходить на реализацию этого мероприятия. Есть закон, который позволяет это (штрафовать гряземесов, – прим. ред.) делать. Неотвратимость наказания – это мотивация для нарушителя», – пообещал министр.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Алексей Кисляков, эта же областная структура должна будет решить проблему со штрафами для водителей, которые не платят за городскую парковку в Екатеринбурге. Сейчас, напомним, администрация города приглашает водителей на комиссию, чтоб выписать штраф. «Новый День» писал, как просто этого избежать.

Кисляков отметил, что как только в правительстве региона будет создан орган, администрирующий штрафы, две эти проблемы решатся. «Это касается и газонов, и платных парковок. Принцип передачи данных одинаковый», – подчеркнул глава ГИБДД.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.19

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