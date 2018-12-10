Свердловские депутаты определили, что такое газон и как его защитить

Комитет заксобрания по законодательству сегодня одобрил сразу в трёх чтениях законопроект, устанавливающий штрафы за парковку на газонах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в новом законопроекте чётко прописано, что именно является газоном: «покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей̆ частью дорог».

Этим же документом установлены размеры штрафов за парковку на газонах. Физические лица будут платить за это нарушение от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 5 до 40 тысяч, юридические лица – от 150 до 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее в статье 16 свердловского регионального закона «Об административных правонарушениях» предусматривался штраф за парковку «на объектах благоустройства». Попавший под эту статью свердловчанин Игорь Белоусов оспорил свой штраф в суде. Как заявил тогда его представитель, даже сами законотворцы не могли дать точного определения – где именно нельзя ставить машину. «Объекты благоустройства» определяются каждым муниципалитетом самостоятельно, и где-то газон может попадать в эту категорию, а где-то нет – и автомобилист не обязан этого знать», – заявил тогда защитник автолюбителя. В итоге Свердловский облсуд признал формулировку в областном законе не соответствующей федеральным нормам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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