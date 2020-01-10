Из-за нечищеных дворов, бездействия УК и чиновников в Екатеринбурге активизировались гряземесы (ФОТО)

В Екатеринбурге непростая ситуация с уборкой придомовых территорий от снега. Обслуживающие организации, пренебрегая выполнением своих обязанностей, провоцируют горе-автомобилистов, которые паркуются на газонах и детских площадках, ссылаясь на то, что дворовые проезды, засыпанные снежной грязной кашей, сравнялись по уровню с территориями, где оставлять автомобили запрещено.

На улице Московской сразу несколько автомобилистов посчитали, что нормально ставить свои машины на детской площадке. «До этой зимы у нас на детской площадке никто машины не оставлял, сегодня – сразу четыре особо одаренных водителя решили, что им так можно. Квартальному информация отправлена, но не особо верится, что это поможет», – рассказала местная жительница Наталья.

Дозвониться до Службы заказчика Верх-Исетского района и руководителя квартальных не удалось – никто не снимает трубку, по электронной почте ответа нет. В пресс-службе администрации района пообещали дать комментарий по работе квартальных позднее.

Также, по словам собеседницы агентства, с начала зимы управляющая компания «Верх-Исетская», которая обслуживает этот двор, ни разу не отправила спецтехнику, чтобы расчистить занесенные снегом проезды. Внутриквартальные проезды в окрестностях тоже завалены снегом – это уже ответственность муниципального учреждения «Верх-Исетское ДЭУ».

Напомним, накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание по уборке города и потребовал расчистить внутриквартальные проезды, связывающие улицы и дворовые территории.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.01.20

10 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» одержал уверенную победу над «Адмиралом». / «К нам привезли сгоревший дом», – рабочие рассказали, почему загорелась свалка, дым с которой отравляет Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»