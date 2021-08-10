Платные парковки снова обещают стать платными. Ретроспектива мучений за семь лет

В администрации Екатеринбурга в очередной раз заявили, что вот-вот начнут штрафовать за неоплату стоянки на платных парковочных местах. «Письма счастья» начнут приходить уже в этом месяце, штраф – 1000 рублей, сообщает e1.ru. Главное отличие от всего того, что было раньше, – камеры фиксации нарушений, то есть штрафы будут начисляться в автоматическом режиме, примерно так же, как это происходит при нарушении скоростного режима на трассе. «Новый День» вспомнил, как создавались платные городские парковки и сколько раз за это время чиновники обещали, что уже вот-вот они наладят работу.

Старт проекта. Заработало! Паркоматы виснут, стоянки пустые

Первые паркоматы начали устанавливать в центре Екатеринбурга в декабре 2013 года, а заработали они в мае 2014 года. Вообще их должны были запустить на несколько месяцев раньше, но вдруг выяснилось, что не выбран банк-агент и есть пробелы в нормативно-правовой базе областного законодательства (об этих пробелах придется говорить годами, но запуск парковок все же состоялся). Стоимость определили в 30 рублей, первые 10 минут – бесплатно. Это, отметим, не изменилось до сих пор. Также не изменился один важный пункт оплаты – внести наличные нельзя. На первом этапе оплатить можно было банковской картой либо по СМС через сотовых операторов (и заплатить за это комиссию), либо с помощью Е-карты (которая по понятным причинам есть далеко не у каждого водителя). А еще при оплате Е-картой паркоматы почему-то зависали.

Впрочем, в первые дни работы места на платной парковке частенько пустовали: кто-то не хотел платить, другие не могли разобраться с вариантами оплаты. Однако за первые месяцы работы горожане внесли в казну полмиллиона рублей, было проведено около 14 тысяч транзакций. Уже к октябрю почти половина паркующихся не платили. Стало очевидно, что штрафы не приходят. Но мэрия анонсировала расширение парковок до 1500 мест на 17 улицах.

Отказы от оплаты и проигранные суды

К концу первого года работы в центре города было запущено 2324 парковочных места, удалось заработать 8,7 млн рублей. Попутно администрация расширяла зону действия платной парковки, тратила деньги на новые паркоматы, банковское обслуживание, разметку, а заодно – на штрафы. Так, в 2015 году несколько паркоматов опечатала налоговая – потому что они не выдавали чеки. В 2016 году мэрия получила штрафы от Роспотребнадзора за то, что паркоматы не принимали наличные. Споры из-за этого шли долго, например, в 2018 году суд в апелляции подтвердил, что мэрия обязана наладить прием наличных (теперь эта возможность реализована через «Фрисби»).

Но уже было понятно, что большая часть автомобилистов не платит за парковку. Потому что за это никто не штрафовал: ГИБДД в принципе не имеет отношения к городским объектам, а специально созданная МБУ «Городская служба автопарковок» предоставляла автомобили с «Парконом», который фиксировал нарушение, но «письма счастья» рассылать не мог. Существовала серьезная проблема: ГИБДД не предоставляла администрации персональные данные автомобилистов, ссылаясь на то, что по закону «О полиции» не имеет права этого делать.

Мучения с персональными данными и трюки автовладельцев-халявщиков

Властям долго не удавалось урегулировать с гаишниками и минтрансом вопрос о выписке штрафов за парковку, а потому оплата парковки остается делом совести автовладельца, штрафы все равно никому не приходят. Хотя мэрия периодически сообщает, что вот теперь уж точно штрафовать будут. Так, водителей грозили вызывать в администрацию, где будут вручать квитанции на штрафы. Но автомобилистов это не особо напугало. Была даже идея набрать людей, которые будут ходить пешком и снимать номера нарушителей, которые не только не платят за парковку, но и закрывают номера. Был даже «крик отчаяния», когда у паркоматов появились объявления грозного красного цвета с требованием платить за парковку. Особого эффекта, кроме шуток в соцсетях, они не возымели.

Ситуация грозила измениться в 2018 году, когда Госдума приняла поправки, разрешающие передачу персональных данных водителей. Какое-то время утрясались моменты, связанные с регламентами передачи данных. Но уже в октябре 2018 года мэрия заявила: автовладельцев начали штрафовать. Для журналистов даже устроили пресс-тур в автомобилях с «Парконом» и показали, как будет налажена работа.

Пресс-тур с «Парконом»

Правда, тут же выяснилось, что штрафа легко можно избежать. Только ГИБДД рассылает непосредственно штрафы за нарушение ПДД, мэрия же такими полномочиями не обладает. Тех, кто не заплатил за парковку, вызывают на административную комиссию, где начинает действовать презумпция невиновности: прежде чем выписать штраф, надо доказать, что именно этот человек припарковался и не заплатил. Без признания автомобилиста это практически недоказуемо. Впрочем, чаще всего проблема решалась еще проще: после фиксации неоплаты мэрия направляла запрос в ГИБДД, те по запросу отправляли данные автовладельца чиновникам, которые отправляли приглашение на комиссию по адресу автомобилиста... К моменту его вызова на комиссию зачастую уже истекали сроки давности.

Новая попытка: автоматическая фиксация

Более эффективный механизм – сделать так, чтобы штрафы налагались на автомобилистов в автоматическом режиме, в таком случае собственник «по умолчанию» будут считаться нарушителем. Примерно так происходит, когда штрафуют за нарушение правил дорожного движения. О том, что соответствующие поправки внесены на федеральном уровне и что администрация Екатеринбурга обязательно этим воспользуется, стало известно больше года назад. Но только сейчас мэрия планирует запускать новую систему. Получится ли добиться желаемого на этот раз, оценил руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.

«Рассылать штрафы за неоплату парковки законодательство стало позволять, что называется, еще вчера. Уникальная ситуация: после Москвы Екатеринбург один из первых ввел платные парковки и остается одним из последних, где за них можно не платить. Воронеж, Сочи, Казань, Пермь – все давно решили проблему, там нет сложностей», – заметил эксперт.

Он напомнил, что ежегодно из бюджета на до сих пор неработающие парковки тратятся десятки миллионов рублей и не исключил, что если система заработает, то стоимость часа повысится. «Платные парковки – это не способ заработка, а способ регулирования трафика, бюджет зарабатывает больше на штрафах, а не на стоимости. Но если платные парковки заработают, то я даже не сомневаюсь, что стоимость поднимут», – прокомментировал Едрышов.

«Новый День» проверит в конце месяца, чем закончилась очередная попытка штрафовать за неоплату парковки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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