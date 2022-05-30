Мэрия организует в Академическом платные парковки

Администрация Екатеринбурга решила организовать в Академическом платные парковки. Установить терминалы для оплаты должны в 2023 году. Как рассказал сайту e1.ru вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, припаркованные автомобили мешают уборке дорог, в администрации думают сделать льготный тариф на ночную парковку и «запретительные тарифы» в дневное время.

Отметим, в Академическом распространена практика, когда на дублерах улиц ставят знаки запрета парковки в определенные дни недели, чтобы провести уборку. Они сопровождаются знаками, предупреждающими об эвакуации. Но нарушителей практически никогда не эвакуируют. Вдоль дорог также стоят знаки, вовсе запрещающие парковку, – но и этих автовладельцев власти не спешат наказывать.

«Подземными паркингами в Академическом люди почти не пользуются. Зато ставят машины на газоны и в бесплатные парковочные карманы. Меня иногда удивляет, как владельцы автомобиля стоимостью в 5-10 миллионов не могут найти 3-4 тысячи рублей на аренду парковочного места. Водители там (в Академическом, – прим. ред.) вакханалию устроили. Они бросают машины на велодорожках, на тротуарах. Это как вообще? Нужно, чтобы в сознании автовладельцев поменялось что-то. Сейчас люди возмущаются, что им что-то там не предоставили. Если ты машину купил, то твоя задача решить, где ее ставить», – добавил замглавы города. Как платная парковка решит проблему с теми, кто паркуется на газонах и велодорожках, он не пояснил.

«В Академическом на весь район буквально пара парковок, где место можно взять в аренду. Паркинги в домах – только на продажу. Например, в Близком одно место стоит 800 тысяч. Где вице-мэр увидел у нас автомобили по 5-10 миллионов, я не знаю, здесь даже квартиры по 10 миллионов не стоят. В основном обычные иномарки не первой свежести. Проблема с гряземесами и любителями встать на тротуаре или велодорожке на самом деле есть, регулярно обращаемся в ГИБДД, особо толку нет. УК ставит полусферы, находятся умники, которые их сдвигают», – поделился с «Новым Днем» местный житель.

Бубнов также отметил, что платные парковки в Академическом начнут появляться после того, как будет налажена система автоматического штрафования за неоплату. Напомним, с 2014 года мэрия пытается придумать, как собирать штрафы за платные парковки, которые на деле никто не платит. Каждый год появляется какое-то новое решение и сообщения, что вот-вот штрафы начнут приходить.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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