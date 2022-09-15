Автомобилисты в Екатеринбурге начали получать штрафы за неоплаченные городские парковки

В Екатеринбурге начали рассылать штрафы за неоплаченную городскую парковку. На этот раз система точно работает – об этом сообщают сами автомобилисты. И в мэрии обещают не скупиться и наказывать «задним числом», можно лишиться сразу до 60 тысяч рублей.

«С самого утра нам пишут взволнованные читатели – случилось страшное для Екатеринбурга – стали приходить штрафы за неоплату парковки в автоматическом режиме, причем, по всей видимости, случилось это весьма массово», – сообщает сегодня телеграм-канал автоэксперта Максима Едрышова «МаксАвто».

Этот факт «Новому Дню» подтвердил источник в администрации города. «Система полностью отлажена, все приходит в автоматическом режиме. Пока не сильно много рассылать будут, чтоб посмотреть, есть ли какие-то проблемы. Но на этот раз да, все заработало. Срок привлечения к ответственности два месяца, то есть в теории, если парковаться и не платить каждый день, можно получить сразу на 60 тысяч штрафы. Но так делать вряд ли будут. Хотя есть у нас ежедневные нарушители, так скажем. Тысяч на 10-20 им могут выписать, чтоб был урок», – рассказал собеседник агентства. Мы задали вопрос в пресс-службу администрации города и опубликуем ответ, как только его получим.

Добавим, восемь лет мэрия не могла наладить систему взимания штрафов с автовладельцев. Мешало несовершенство законов. Пытались штрафовать через приглашение на административную комиссию, но оказалось, что это крайне неэффективно – пока до автовладельца дойдет письмо и пока подойдет его очередь, сроки давности истекают, да и оспорить такое наказание просто. Штраф в автоматическом режиме, который будет приходить сейчас – это практически такое же «письмо счастья», как рассылает ГИБДД за нарушение скоростного режима на трассе. То есть платить придется, оспорить гораздо сложнее.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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