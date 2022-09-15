Официально: мэрия разослала несколько тысяч штрафов за парковки

В администрации Екатеринбурга официально подтвердили, что начали рассылать штрафы за неоплаченные парковки в автоматическом режиме.

«В настоящее время администрация города наладила работу по привлечению к административной ответственности нарушителей правил оплаты платных парковок на территории города Екатеринбурга на регулярной основе.

Теперь тех, кто не оплачивает платные парковки, будут штрафовать на 1000 рублей в соответствии с п. 2 ст. 19 Закона Свердловской области №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Привлечение к ответственности осуществляется в автоматическом режиме средствами фото видеофиксации нарушений («Паркон»). Срок привлечения к административной ответственности в данном случае составляет 2 месяца, что теоретически позволяет привлечь нарушителя за весь период, если он нарушал каждый день.

В данный момент постановления оформлены на несколько тысяч человек, и мы не планируем на этом останавливаться», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Постановления отправляются «Почтой России» и через «Госуслуги».

Ранее «Новому Дню» источник в администрации города рассказал, что чиновники планируют наказать особо упорных неплательщиков, которые постоянно встают на платное место, но оплату игнорируют. Штрафы на 60 тысяч рублей за два месяца рассылать не будут, но кто-то может получить «письма счастья» сразу на 10-20 тысяч рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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