Мэрия разослала почти полторы тысячи штрафов за парковки

Администрация Екатеринбурга с начала сентября разослала 1362 постановления об административном правонарушении водителям, которые не заплатили за городскую парковку. Об этом «Новому дню» председатель транспортного комитета Игорь Ощепков . Сколько из этих штрафов пришло водителям за повторные нарушения, он уточнить не смог – такая статистика не ведется.

Добавим, в середине сентября стало известно, что екатеринбужцам начали приходить штрафы за неоплату парковки в автоматическом режиме. Тогда мэрия сообщала, что разослала уже несколько тысяч штрафов, но конкретная цифра не называлась. Как стало известно сегодня, их менее полутора тысяч. Кроме того, чиновники планировали наказать особо упорных неплательщиков, которые постоянно встают на платное место, но деньги не вносят. Такие водители рискуют получить «письма счастья» сразу на 10-20 тысяч рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»