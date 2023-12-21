В Екатеринбурге могут поднять штрафы за неправильную и неоплаченную парковку

Платные парковки в Екатеринбурге до сих пор не вышли на самоокупаемость. На сегодняшний день только 30-40% водителей добросовестно оплачивают стоянку, заявил вице-мэр Андрей Корюков на заседании комиссии МСУ в городской думе. В мэрии видят только один выход – увеличивать штрафы и ловить нарушителей.

Как сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева, содержание городской службы парковок в 2024 году обойдется в 54 миллиона рублей. При этом она признала, что в бюджет поступает средств за парковки меньше, чем уходит на их содержание.

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков отметил, что в текущем году мэрии удалось восстановить работу эвакуаторов. И теперь администрация города выходит с предложением увеличить штрафные санкции за парковку без оплаты и парковку в неположенном месте. Тем более, что территория платных парковок в городе будет только увеличиваться

«С 2024 года у нас будет активное взаимодействие с системой ГИБДД по идентификации людей, которые не платят за парковку. Если будут более высокие штрафы и эвакуация транспорта, люди автоматически начнут платить. Результаты нашей работы, наверное, пока не очень видны, но организационные меры принимаются», – пояснил чиновник депутатам.

Напомним, первые платные парковки в Екатеринбурге заработали в мае 2014 года. Власти установили оплату за стоянку машины в размере 30 рублей в час – и с тех пор она не менялась. С 2022 года мэрия начала рассылку штрафов за неоплату парковок в автоматическом режиме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube