Штрафы для любителей бесплатно парковаться на платных парковках увеличат до 3-4 тысяч рублей

Водителей, которые не платят за пользование муниципальными парковками в Екатеринбурге, скоро будут наказывать строже: штрафы увеличат до 3-4 тысяч рублей.

Законопроект уже разработан группой депутатов областного заксо во главе со спикером Людмилой Бабушкиной. Его соавторы – Евгений Старков, Михаил Клименко, Михаил Зубарев, Тарас Исаков. В пояснительной записке говорится, что повышение штрафов «позволит снизить количество административных правонарушений в сфере благоустройства на территории Свердловской области и не повлечет за собой негативных социально-экономических последствий».

Сейчас штраф за бесплатную стоянку на парковках, принадлежащих городу, составляет от 1000 до 3000 рублей. Штраф в 1000 рублей может быть начислен автоматически, если нарушитель попал на камеру. Депутаты предлагают в первом случае установить штраф в размере 3000-4000 рублей, во втором – 3000 рублей. 16 апреля законопроект обсудят на заседании комитета заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности, 23 апреля – на пленарном заседании. В случае принятия закона он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как уже писал «Новый День», власти Екатеринбурга уже не раз говорили о такой возможности. Например, в конце 2023 года заместитель главы города Андрей Корюков рассказывал, что мэрия выходит с предложением увеличить штрафные санкции за парковку без оплаты и парковку в неположенном месте – тем более что территория платных парковок в городе будет только увеличиваться. «С 2024 года у нас будет активное взаимодействие с системой ГИБДД по идентификации тех, кто не платит за парковку. Если будут более высокие штрафы и эвакуация транспорта, люди автоматически начнут платить. Результаты нашей работы, наверное, пока не очень видны, но организационные меры принимаются», – пояснил чиновник депутатам гордумы.

Как сообщал «Новый День», первые платные парковки в Екатеринбурге заработали в мае 2014 года. Власти установили плату за стоянку машины в размере 30 рублей в час – и с тех пор она не менялась. С 2022 года мэрия начала рассылку штрафов за неоплату парковок в автоматическом режиме.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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