Штрафы за неоплату парковки увеличили до 3-4 тысяч рублей

Штрафы за неоплату парковок на екатеринбургских улицах возрастут до 3-4 тысяч рублей. Только что депутаты свердловского заксобрания одобрили соответствующий законопроект в первом чтении. Второе и третье чтения пройдут сегодня же.

Новеллу представил председатель комитета по законодательству и общественной безопасности Евгений Старков. По его словам, повышение штрафов позволит снизить количество административных правонарушений в сфере благоустройства на территории Свердловской области. Законопроект поддержали 43 депутата, еще 7 отсутствуют по уважительным причинам. Никаких вопросов и предложений докладчику не поступило.

После принятия закона в третьем чтении он поступит на подпись губернатору, затем будет опубликован в «Областной газете», а еще через 10 дней вступит в силу.

Напомним, сейчас штраф для водителей, которые бесплатно ставят свои машины на платные муниципальные парковки, составляет от 1000 до 3000 рублей. Штраф в 1000 рублей может быть начислен автоматически, если нарушитель попал на камеру. Первые платные парковки в Екатеринбурге заработали в мае 2014 года. Власти установили плату за стоянку машины в размере 30 рублей в час – и с тех пор она не менялась. С 2022 года мэрия начала рассылку штрафов за неоплату парковок в автоматическом режиме.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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