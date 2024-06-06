Тариф на муниципальных парковках вырастет с 30 до 50 рублей в час

В ближайшее время администрация Екатеринбурга повысит плату за пользование принадлежащими ей парковками сразу на 20 рублей – с 30 до 50 в час.
«Стоимость стоянки определяется методикой расчета размера платы за парковку, утвержденной правительством Свердловской области. В соответствии с документом тариф должен составлять 50 рублей в час (сейчас – 30 рублей в час). Размер платы изменится с подписанием Главой Екатеринбурга специального постановления и его публикацией», – сообщается на официальном сайте мэрии.
Уточняется, что вырученные деньги город направит на дальнейшее развитие сети парковок. Только в этом году количество платных мест для машин увеличится на 640 и составит 3000 (сегодня – 2342). Новые пространства появятся в переулке Центральный Рынок и на улицах Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Горького, Толмачева.
Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля заксобрание Свердловской области приняло закон, согласно которому штраф за неоплату парковки был увеличен до 3-4 тысяч рублей.
В администрации рассказали, что за 2023 год Екатеринбург выписал более 20 тысяч штрафов за пользование стоянкой без внесения средств. А с начала этого года в бюджет уральской столицы поступило уже 17 млн рублей, взысканных за неоплату парковки.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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