Архивы «Нового Дня» об условно-платных парковках

26 мая 2014 года в Екатеринбурге заработали первые платные парковки. Час – 30 рублей. И буквально в тот же день выяснилось, что паркоматы виснут, а стоянки пустуют. Автомобилистам идея не зашла. Ну а потом выяснилось, что штрафовать за неоплату парковки власти не могут.

…Прошло семь лет. Час парковки стоит так же 30 рублей. Только их никто не платит, потому что со штрафами так и не разобрались. Кстати, еще кое-что осталось неизменным: паркоматы продолжают виснуть. Ну а мэрия из года в год расширяет платные парковки, вливая в них бюджетные деньги и не получая никакого выхлопа. С – стабильность.

Екатеринбург. Другие новости 26.05.21

Нестандартная посылка: в Екатеринбург по почте пришла партия мотоциклов (ФОТО). / В Екатеринбурге военный самолет снес фонари на взлетно-посадочной полосе аэропорта. / Водителя, сбившего возле оперного семерых пешеходов, отправили под домашний арест. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»