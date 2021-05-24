Архивы «Нового Дня»: последний звонок 21 год назад

Мы продолжаем нашу рубрику «Архивы», в которой рассказываем, что произошло в этот день много лет назад.

24 мая 2000 года школьники готовились к последнему звонку. Праздновали известным способом – алкогольными ночными прогулками. Тогда, 21 год назад, в Екатеринбурге еще существовали вытрезвители. Но власти были добрее: горадминистрация попросила милицию не забирать перебравших «белых бантиков» в вытрезвители, и милиционеры согласились. Обещали в крайнем случае подлечить и отпустить, но не штрафовать.

Екатеринбург. Другие новости 24.05.21

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