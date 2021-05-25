Архивы «Нового Дня»: медведица рожает на трассе

25 мая 2015 года на трассе Екатеринбург – Каменск-Уральский рожала медведица. И из-за этого дорога оказалась частично заблокирована. Дело в том, что медведица Таня – цирковая, ехала в автоколонне, но все фургоны пришлось остановить ради такого важного процесса. Впрочем, автомобилисты переставали злиться, как только узнавали, из-за чего они простояли в дикой пробке.

Так вот. Роды длились 6 часов, на помощь вызвали скорую. Но Таня справилась, на трассе появились на свет трое очаровательных медвежат – две «девочки» и «мальчик».

Екатеринбург. Другие новости 25.05.21

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