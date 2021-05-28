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Пятница, 28 мая 2021, 18:59 мск

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Архивы «Нового Дня». Напутствия Евгению Куйвашеву

28 мая 2012 года Евгений Куйвашев готовился стать главой Свердловской области. Это произошло уже на следующий день. Ну а накануне уральцы давали напутствия, как стать хорошим губернатором. Проблемы экологии, промышленности, ремонты дорог, строительство детсадов, покупка школьных автобусов – почитайте, чего ждали свердловчане девять лет назад.

…Сбылось не все.

Екатеринбург. Другие новости 28.05.21

В Свердловской области открылось еще несколько мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 (СПИСОК). / Вакцинированные от коронавируса уральцы не могут получить сертификаты. / В Екатеринбурге создали муниципальную службу эвакуации. Читать дальше

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