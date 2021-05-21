Архивы «Нового Дня». Премьера рубрики. Визит Саши Грей в Екатеринбург

«Новый День» открывает новую рубрику – каждый вечер мы будем вспоминать самый интересный, по мнению редакции, материал, вышедший в ленте агентства в этот день много (или не очень) лет назад.

20 мая 2013 года Екатеринбург готовился к визиту порнозвезды Саши Грей. Она должна была выступить с публичной лекцией и поделиться с уральскими женщинами своим взглядом на проблему неравенства полов в современном мире. В целом почти так и получилось. Актриса и модель пожаловалась на мужчин, которые не умеют водить, рассказала, кто на самом деле ее фанаты и поделилась планами на будущее.

Напоминаем, как Екатеринбург встречал порноактрису.

Саша Грей в Екатеринбурге

Екатеринбург. Другие новости 21.05.21

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