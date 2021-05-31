Архивы «Нового Дня». Всплеск неоправданной жестокости

31 мая 2002 года Екатеринбург поражался неожиданному всплеску неоправданной жестокости. За сутки только в одном районе Екатеринбурга было совершено два двойных убийства. В одном случае погибли пенсионерка и ее внук, они сгорели в подожженной квартире. В другом кто-то искромсал ножом корейцев, торговавших на рынке.

А в паре часов езды от Екатеринбурга бушевал пьяный милиционер. Он расстрелял из калашникова своего коллегу.

…Истории тех лет жутко перекликаются с последними событиями. Пьяный бывший милиционер устроил пальбу из окна дома и тяжело ранил ребенка. А в области девушка зарезала котят, выпила их кровь и записала все на видео.

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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