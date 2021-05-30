На Урале 19-летняя девушка зарезала котят, выпила их кровь и сняла это на видео

19-летняя жительница Талицы зарезала новорожденных котят ножом, налила их кровь в кружку и выпила. Весь этот процесс девушка сняла на камеру и отправила своим друзьям, а также в соцсети. Страшные кадры до сих пор гуляют по пабликам.

«Какая то шизанутая из Свердловской области зарезала нескольких котят и выпила их кровь под песню Фараона. Она явно не здорова психически. Видео выложить сюда не можем по понятным причинам, кто хочет, может посмотреть в нашем тг, но не советуем!» – такая запись появилась, например, в сообществе «Фотоприколы» (осторожно, по ссылке – кадры 18+).

Комментаторы опознали в девушке жительницу Талицы. Этот факт официально подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области. На видео – 19-летняя жительница Талицы Катерина, которая в нетрезвом состоянии убивает котят, которые только родились.

«К большому сожалению, это не фрагмент забугорного триллера и не фейкньюс. Такой беспредел по отношению к котятам, которым было всего сутки, устроила 19-летняя жительница Талицы по имени Катерина. Данный факт полиция Талицы уже зарегистрировала. Проверка поручена службе участковых уполномоченных территориального ОВД. Представители МВД намерены ходатайствовать перед прокуратурой о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными)», – прокомментировал страшный инцидент глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным полиции, ранее Катерина воспитывалась опекунами, но после достижения совершеннолетия стала жить отдельно, в общежитии.

«Те, кто занимался ее воспитанием до наступления 18 лет, характеризуются исключительно положительно, поэтому камни в их огород бросать было бы несправедливо. Когда она училась в школе, успехами в учебе не блистала, находилась под наблюдением у соответствующих медицинских специалистов. На данный момент официального диагноза о заболевании не имеет», – добавил Валерий Горелых.

Санкции по ч.2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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