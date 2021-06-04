В отношении свердловчанки, убившей котят и выпившей их кровь на камеру, возбудили уголовное дело

В отношении 19-летней Катерины из Талицы, которая в минувшие выходные убила котят и выпила их кровь, возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. До суда девушка будет находиться под подпиской о невыезде.

Как сообщал «Новый День», в минувшие выходные в сети появилось видео, на котором 19-летняя девушка зарезала ножом новорожденных котят, а затем выпила их кровь, сняв происходящее на камеру. Как стало известно «Новому Дню», в отношении Катерины из Талицы возбудили уголовное дело.

«По итогам предварительной проверки, которую проводили участковые уполномоченные, Следственным подразделением ОВД Талицы в отношении местной жительницы Катерины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение в отношении нескольких животных». До суда любительница в нетрезвом состоянии уничтожать безобидных котят будет находиться под подпиской о невыезде», – сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Максимальное наказание за жестокое обращение с несколькими животными, которое к тому же демонстрировалось в соцсети, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как ранее рассказывал Горелых, до своих 18 лет Катерина воспитывалась опекунами, а затем стала жить отдельно, в общежитии. «Те, кто занимался ее воспитанием до наступления 18 лет, характеризуются исключительно положительно, поэтому камни в их огород бросать было бы несправедливо. Когда она училась в школе, успехами в учебе не блистала, находилась под наблюдением у соответствующих медицинских специалистов. На данный момент официального диагноза о заболевании не имеет», – сообщал ранее руководитель пресс-службы главка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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