«Страшно не было»: свидетель химмашевской стрельбы рассказал, как вызвал полицию и эвакуировал посетителей магазина (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером 30 мая на Бородина, 31, екатеринбуржец Сергей Болков вышел на балкон и открыл огонь по прохожим. Пока в Чкаловском районном суде проходит заседание по избранию меры пресечения в отношении химмашевского стрелка, нам удалось взять комментарий мужчины, который вызвал полицию.

«Он целился в нас, и мы побежали»

Боходиржон Муйдинов работает охранником в магазине «Олес» на Бородина, 26, прямо напротив дома стрелка. Мужчина рассказал РИА «Новый День», что в 19:55, находясь на своём рабочем месте, услышал хлопки. «Выхожу на улицу, смотрю: там никого нет. Пошёл запись посмотреть. Дети, наверное». По словам мужчины, в это время хлопки продолжались, и он решил ещё раз выйти на улицу. «Вижу: мужчина с четвёртого этажа, голый торс, уже начал стрелять по машинам, по окнам», – Боходиржон показывает отверстия от пуль на стеклянной двери главного входа в магазин. Мужчина нажал тревожную кнопку и позвонил по телефону 911. «Он десять минут стрелял, потом затих, может, патроны кончились. А минут через десять опять начал стрелять. Наряд быстренько так приехал, начали оцеплять здание. Мужчина [стрелок] сказал: «Щас сам выйду». А потом закурил, взял карабин, опять начал стрелять, стрелял уже по сотрудникам Росгвардии. Одному попал в ногу, тот упал, и, хромая уже, пошёл за киоск».

Охранник постарался обеспечить безопасность людей в магазине и на проезжей части. Посетителей магазина персонал выпустил через служебный выход, а прохожих Боходиржон просил покинуть зону обстрела. По его словам, через 20 минут всю территорию оцепили, никого на территорию не пускали: «А то до этого машины подъезжали сюда, некоторые с детьми. Я попытался сказать людям, чтобы они с зоны обстрела *** [эвакуировались]».

Также мужчина подчеркнул, что работает в магазине 13 лет, знает постоянных покупателей, стрелка в частности, и считал его неконфликтным и спокойным человеком. Но отметил, что в последние недели видел его в состоянии запоя, и полагает, что алкоголь и служба в Чечне и правоохранительных органах послужили мотивом вчерашнего преступления: «Говорят, он в Чечне служил. Бывший полицейский, работал в ППС. Видимо, это всё из-за того, что в Чечне служил, а тут ещё и алкоголь».

Корреспондент «Нового Дня» поинтересовался у охранника, не было ли ему страшно. «Страшно-то не было. Я сам служил 10 лет по контракту, поэтому растеряться было не от чего», – спокойно отвечает Боходиржон.

Напомним, вечером 30 мая на улице Бородина, 31 екатеринбуржец Сергей Болков открыл огонь по прохожим. Он был вооружен охотничьим ружьем. Первые выстрелы были слышны примерно в 20:00. Полуголый пьяный мужчина кричал с балкона и без разбора палил из ружья «Вепрь».

Первыми на место приехали сотрудники Росгвардии. Стрелок ранил одного из правоохранителей в ногу. В настоящее время он находится на домашнем лечении. Пуля также попала в живот девятилетней девочке, которая сидела с родными в машине. Ребёнку сделали операцию, но пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.

Стрелок ранее служил в структурах МВД, участвовал в боевых действиях в Чечне, позже вышел на пенсию. По словам соседей, работал в ЧОПе и периодически много пил.

Стрельба велась на протяжении нескольких часов. Дом на Химмаше оцепили, стрелка задержали во время спецоперации СОБРа. Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего» и ст.317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

До судебного решения об избрании меры пресечения химмашевский стрелок помещен в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу. Заседание по выбору меры пресечения началось сегодня в 15:18.

Екатеринбург, Виктория Райх, Александр Погольский, Антон Отман

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